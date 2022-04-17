Грузинская делегация посетила освобожденный город Агдам

Делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров начала визит в освобожденный город Агдам.

Грузинская делегация в составе 21 деятеля культуры посетила освобожденный город Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, в ходе визита гости по традиционному маршруту посетили комплекс здания "Имарет", Музей хлеба, Дом культуры и "Джума-мечеть".

Они были потрясены зверствами, совершенными армянами в Агдаме.

Затем грузинские деятели культуры посетили разрушенную в городе Аллею шехидов.

В завершении визита гости ознакомились с генеральным планом восстановления Агдама.

18:10

Делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров начала визит в освобожденный город Агдам.

Как сообщает карабахский бюро Report, гости ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в городе.

Делегация была подробно проинформирована о зверствах, совершенных Арменией.

Напомним, что группа грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров, организованная посольством Азербайджана в Грузии и при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, до Агдама посетила Шушу и Гянджу.