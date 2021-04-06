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Начался визит делегации ОИС в Гянджу

Начался визит делегации ОИС в Гянджу Начался визит в Гянджу постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана.
Карабах
6 апреля 2021 г. 17:45
Начался визит делегации ОИС в Гянджу

Начался визит в Гянджу постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает западный центр Report, целью визита является ознакомление с военными преступлениями, совершенными армянской стороной в Гяндже во время Второй Карабахской войны.

Также запланированы встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.

Сегодня члены делегации посетили Агдамский район. Они были проинформированы о разрушениях и вандализме, совершенных армянами в городе Агдам.

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Версия на английском языке OIC delegation begins visit to Ganja
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndə heyətinin Gəncəyə səfəri başlayıb

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