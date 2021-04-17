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Начался визит членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд

Начался визит членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд Начался визит в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района Албано-удинской христианской религиозной общины
Карабах
17 апреля 2021 г. 10:27
Начался визит членов Албано-удинской христианской религиозной общины в Ходжавенд

Начался визит в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района Албано-удинской христианской религиозной общины - преемницы Албанской апостольской автокефальной церкви на Кавказе.

Как сообщает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, в рамках визита члены религиозной общины посетят древний албанский храм в Туге.

Религиозная община впервые совершит религиозный обряд по случаю Пасхи в албанском храме.

Древнее азербайджанское село Туг отличается богатством религиозно-исторических памятников. В связи с этим проведение такого мероприятия здесь имеет особое значение.

Напомним, что мероприятие проводится при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины ранее посетили монастырь Худавенг в Кельбаджарском районе и монастырь Агоглан в Лачинском районе.

Армяне в период оккупации прибегли к фальсификации в древнем албанском храме, расположенном на территории села Туг, добавив "древние" надписи и присвоив историю храма.

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Версия на английском языке Albanian-Udi Christian religious community begins visit to Khojavend
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Xocavəndə səfəri başlayıb

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