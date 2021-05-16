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Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником

Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником Заседание суда назначено на 25 мая
Карабах
16 мая 2021 г. 14:57
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
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В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахе.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева были уточнены анкетные данные подсудимого.

Заседание суда назначено на 25 мая.

Напомним, согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 года рождения, гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Кроме того, Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda döyüşən livanlı muzdlu terrorçunun məhkəməsi başlayıb

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