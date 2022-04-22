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Началось первое панельное заседание в рамках V Съезда азербайджанцев мира

Началось первое панельное заседание в рамках V Съезда азербайджанцев мира В рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира – съезда Победы началось панельное заседание на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта".
Карабах
22 апреля 2022 г. 15:16
Началось первое панельное заседание в рамках V Съезда азербайджанцев мира

В рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира – съезда Победы началось панельное заседание на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта".

Как сообщает Report, заседание проходит при модераторстве председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

В панельном заседании выступят помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, председатель Альянса азербайджанцев Германии, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев, председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, руководитель женского общества "Сара Хатун" Симузар Балогланова и журналист-исследователь Севиль Нуриева.

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Версия на английском языке 1st panel meeting within 5th Congress of World Azerbaijanis kicks off
Версия на азербайджанском языке Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı çərçivəsində ilk panel iclası başlayıb

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