Началось первое панельное заседание в рамках V Съезда азербайджанцев мира

В рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира – съезда Победы началось панельное заседание на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта".

В рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира – съезда Победы началось панельное заседание на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта".

Как сообщает Report, заседание проходит при модераторстве председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

В панельном заседании выступят помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, председатель Альянса азербайджанцев Германии, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев, председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, руководитель женского общества "Сара Хатун" Симузар Балогланова и журналист-исследователь Севиль Нуриева.