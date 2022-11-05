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Начальник: В рядах СГБ служат шесть Героев Отечественной войны

Начальник: В рядах СГБ служат шесть Героев Отечественной войны "С большой гордостью отмечаем, что сегодня в рядах Службы государственной безопасности служат шесть Героев Отечественной войны".
Карабах
5 ноября 2022 г. 05:22
Начальник: В рядах СГБ служат шесть Героев Отечественной войны

"С большой гордостью отмечаем, что сегодня в рядах Службы государственной безопасности служат шесть Героев Отечественной войны".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Азербайджан" статье начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева под названием "Покоренная за 44 дня вершина триумфа".

По его словам, самоотверженные сотрудники СГБ, наряду с другими соответствующими силовыми структурами, внесли неоспоримый вклад в достижение славной Победы в 44-дневной Отечественной войне. Так, с первого дня начала Отечественной войны личный состав Службы государственной безопасности был мобилизован на борьбу с врагом и успешно выполнил задачи по обеспечению безопасности движения солдат и офицеров по определенным маршрутам, а также предоставлению вооруженным силам превентивной оперативной и контрразведывательной информации.

"Мы с большой гордостью отмечаем, что сегодня в рядах Службы государственной безопасности служат шесть Героев Отечественной войны. Высокая оценка самоотверженности личного состава на фронте и в тылу во время войны логично находит свое отражение в награждении семи сотрудников СГБ орденом "Зафар", 11 сотрудников орденом "Карабах", и большого количества сотрудников другими орденами и медалями.

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Версия на азербайджанском языке Rəis: “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sıralarında 6 Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı xidmət edir”

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