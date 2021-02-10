Начальник генштаба Пакистана поддержал Азербайджан в карабахском вопросе

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил этой страны генералом Надимом Разой.

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил этой страны генералом Надимом Разой.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

Генерал Н.Раза поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне и освобождением земель от оккупации, выразив поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе.

Генерал выразил удовлетворение развитием отношений между двумя братскими странами, отметив, что Вооруженные силы Пакистана придают большое значение обмену опытом с Вооруженными силами Азербайджана, проведению совместных учений, организации взаимных визитов, продолжению и дальнейшему укреплению сотрудничества в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах.

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде проинформировал о последних провокациях Армении против Азербайджана и текущей ситуации в регионе, сложившейся после совместного заявления от 10 ноября 2020 года.

На встрече состоялся обмен мнениями об усилиях, предпринимаемых Пакистаном и Азербайджаном в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также иных вопросах, представляющих взаимный интерес.