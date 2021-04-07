Началась поездка журналистов в Зангилан

В ходе визита журналисты осмотрят лесной участок при въезде в город Зангилан, заложенный террасным способом в лесном фонде, а также посадят деревья на территории

Сегодня по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана началась поездка группой представителей местных средств массовой информации освобожденного от оккупации Зангиланского района.

Как сообщает Report, целью поездки является осмотр уничтоженных в Зангиланском районе в период оккупации лесных участков, особо охраняемых природных территорий, эксплуатируемых месторождений минерального сырья, гидрографии и других природных ресурсов.

В ходе визита журналисты осмотрят лесной участок при въезде в город Зангилан, заложенный террасным способом в лесном фонде, а также посадят деревья на территории.

Затем близ районного села Ванадли они осмотрят лесной участок с ценным дубом аразским. Журналисты также посетят “Зангиланское месторождение известкового сырья”, расположенное вблизи села Сарыкышлаг, и Баситчайский государственный природный заповедник, расположенный на территории села Ордекли.