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Началась поездка журналистов в Зангилан

Началась поездка журналистов в Зангилан В ходе визита журналисты осмотрят лесной участок при въезде в город Зангилан, заложенный террасным способом в лесном фонде, а также посадят деревья на территории
Карабах
7 апреля 2021 г. 10:12
Началась поездка журналистов в Зангилан
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Сегодня по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана началась поездка группой представителей местных средств массовой информации освобожденного от оккупации Зангиланского района.

Как сообщает Report, целью поездки является осмотр уничтоженных в Зангиланском районе в период оккупации лесных участков, особо охраняемых природных территорий, эксплуатируемых месторождений минерального сырья, гидрографии и других природных ресурсов.

В ходе визита журналисты осмотрят лесной участок при въезде в город Зангилан, заложенный террасным способом в лесном фонде, а также посадят деревья на территории.

Затем близ районного села Ванадли они осмотрят лесной участок с ценным дубом аразским. Журналисты также посетят “Зангиланское месторождение известкового сырья”, расположенное вблизи села Сарыкышлаг, и Баситчайский государственный природный заповедник, расположенный на территории села Ордекли.

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