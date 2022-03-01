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Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории

Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева началась поездка на освобожденные от оккупации территории делегации, состоящей из руководящих лиц соответствующих госструктур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации прези
Карабах
1 марта 2022 г. 11:22
Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева началась поездка на освобожденные от оккупации территории делегации, состоящей из руководящих лиц соответствующих госструктур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации президента, Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Самиром Нуриевым.

Как сообщает Report, целью поездки является ознакомление на месте с исполнением поручений главы государства, контроль над ходом широкомасштабных инфраструктурных проектов, строительных, восстановительных, созидательных и благоустроительных работ, выполняемых различными госструктурами.

В ходе поездки члены делегации осмотрят Физулинский международный аэропорт, подстанцию "Физули", строительные площадки автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд, промышленный парк "Экономическая зона долины Араз", село Агалы Зангланского района, ознакомятся с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта, пронаблюдают за операциями по разминированию.

В завершение в городе Шуша планируется проведение совещания с участием руководителей соответствующих госструктур.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov və Samir Nuriyevin azad olunan ərazilərə səfəri başlayıb

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