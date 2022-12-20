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Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын

Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын С 19 декабря наблюдаются определенные изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста азербайджанских экоактивистов
Карабах
20 декабря 2022 г. 09:46
Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын

С 19 декабря наблюдаются изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста азербайджанских экоактивистов.

Об этом с места событий сообщает сотрудник Report.

Однако протестующие отнюдь не намерены воспользоваться этим и продвинуться вперед.

Это еще раз показывает, что акция носит мирный характер. Основная цель акции - не противостояние миротворцам, а создание условий для проведения мониторинга на месторождениях на суверенной территории Азербайджана. Протестующие требуют прекратить разграбление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоCertain changes observed in position of Russian peacekeepers on Khankendi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı Rusiya sülhməramlılarının mövqeyində müəyyən dəyişikliklər görünməkdədir

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