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Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий

Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий Наблюдается большой прогресс в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
31 марта 2022 г. 18:19
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий

Наблюдается большой прогресс в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил бывший депутат Европейского парламента Сажат Карим (Sajjad Karim).

"Это мой второй визит на освобожденные территории - первый был в Физули 8 месяцев назад и тогда работы по сути только начинались. Сегодня спустя столько времени я могу воочию увидеть огромный прогресс в данных работах и как изменилась ситуация в области безопасности. Надеюсь, что скоро мы сможем увидеть как далее развиваются эти территории Азербайджана", - заявил С. Карим.

По его словам, Великобритания может оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе.

Cегодня в освобожденном от армянской оккупации Агдаме побывали участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.

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Версия на азербайджанском языке Səccad Kərim: "Azad olunmuş torpaqlarda bərpa işləri müvəffəqiyyətlə aparılır"

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