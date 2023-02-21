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На территории массового захоронения в Физули обнаружено 59 противотанковых мин

На территории массового захоронения в Физули обнаружено 59 противотанковых мин В селе Ашагы Сейидахмадли Физулинского района продолжаются работы по очистке от мин на территории, где предположительно расположено массовое захоронение азербайджанцев, убитых армянами в период Первой карабахской войны.
Карабах
21 февраля 2023 г. 12:21
На территории массового захоронения в Физули обнаружено 59 противотанковых мин

В селе Ашагы Сейидахмадли Физулинского района продолжаются работы по очистке от мин на территории, где предположительно расположено массовое захоронение азербайджанцев, убитых армянами в период Первой карабахской войны.

Как сообщил карабахскому бюро Report руководитель группы по очистке от мин Агентства разминирования Азербайджана (ANAMA) Габиль Бабаев, в связи с поисками массового захоронения планируется очистить 4 гектара земли.

По его словам, за 10 дней было очищено 15 процентов территории и обнаружено 59 противотанковых мин: "Территория буквально напичкана минами. Сделано это было с расчетом на то, что азербайджанцы придут к массовому захоронению искать могилы своих родственников".

По словам представителя агентства, специалисты выявляют тысячи так называемых мин-ловушек на освобожденных территориях: "На их обнаружение и уничтожение уходит много времени, что сказывается на темпе работ по очистке от мин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidəki kütləvi məzarlıqda 59 ədəd mina aşkarlanıb, ərazinin təmizlənməsi işləri davam etdirilir

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