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До сих пор в Карабахе обнаружены останки более 480 человек

До сих пор в Карабахе обнаружены останки более 480 человек 15:43 За прошедший период в селах Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Сеидахмедли Физулинского района, Дашалты Шушинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены останки более 480 человек.
Карабах
15 августа 2023 г. 16:08
До сих пор в Карабахе обнаружены останки более 480 человек

За прошедший период в селах Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Сеидахмедли Физулинского района, Дашалты Шушинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены останки более 480 человек.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

По словам начальника отдела, было проведено около 300 судебно-медицинских и судебно-молекулярно-генетических экспертиз с целью установления личностей пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Э.Тагиев отметил, что поиски массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях продолжаются.

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Версия на английском языке Remains of over 480 people discovered in Karabakh up to date
Версия на азербайджанском языке İndiyədək Qarabağda 480-dən çox şəxsə məxsus meyit qalıqları aşkar edilib

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