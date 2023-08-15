До сих пор в Карабахе обнаружены останки более 480 человек

До сих пор в Карабахе обнаружены останки более 480 человек

15:43 За прошедший период в селах Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Сеидахмедли Физулинского района, Дашалты Шушинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены останки более 480 человек.

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За прошедший период в селах Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Сеидахмедли Физулинского района, Дашалты Шушинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены останки более 480 человек. Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Эмиль Тагиев. По словам начальника отдела, было проведено около 300 судебно-медицинских и судебно-молекулярно-генетических экспертиз с целью установления личностей пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Э.Тагиев отметил, что поиски массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях продолжаются. Подпишитесь на наш Telegram канал

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