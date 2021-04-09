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На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа 

На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа  Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке
Карабах
9 апреля 2021 г. 12:25
На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа 
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В рамках неотложных мер по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск проводится процесс установки общежитий модульного типа.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В модульных общежитиях, предназначенных для компактного размещения личного состава в полевых условиях и оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, создана вся инфраструктура. Общежития, к которым подведены линии электропередачи, водо- и газопроводы, оснащены медицинским пунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой и банно-санитарным узлом.

Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts to build modular dormitories in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə modul tipli yataqxanaların quraşdırılmasına başlanılıb

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