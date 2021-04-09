На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа

Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке

В рамках неотложных мер по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск проводится процесс установки общежитий модульного типа.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В модульных общежитиях, предназначенных для компактного размещения личного состава в полевых условиях и оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, создана вся инфраструктура. Общежития, к которым подведены линии электропередачи, водо- и газопроводы, оснащены медицинским пунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой и банно-санитарным узлом.

Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке.