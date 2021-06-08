На освобожденных землях продолжаются мероприятия с участием военнослужащих

Согласно плану действий на 2021 год, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжаются мероприятия, направленные на укрепление морально-психологического состояния военнослужащих Азербайджанской армии, повышение морального духа, боевой выдержки личного состава и эффективного проведения досуга.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В рамках мероприятий, организованных на территории Кельбаджарского района походными агитационными группами Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, были проведены различные конкурсы, игры и викторины. Победившим на конкурсе солдатам вручили награды.
Большой интерес породили письма, доставленные военнослужащим в рамках проекта "Письмо солдату".
Военнослужащие выразили признательность авторам писем.
На мероприятиях личному составу были представлены музыкальные композиции.