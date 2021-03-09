На освобожденных землях муниципальные выборы состоятся после земельных реформ

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров

"Сейчас на освобождённых от оккупации землях начата очистка от мин. На этих территориях должны быть проведены земельные реформы".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров, представляющий ежегодный отчет органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов.

По его словам, далее на этих территориях должны быть проведены муниципальные выборы: "Должны быть решены и другие необходимые вопросы".