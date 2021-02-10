На освобожденных территориях задействуют турецкие машины разминирования

Сегодня же на полигоне было показано, как работает техника по разминированию в реальных условиях

Состоялся визит представителей СМИ в воинские части Инженерных войск Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в рамках визита была продемонстрирована принятая на вооружение Азербайджанской армии техника для механического разминирования из Турции.

С сегодняшнего дня началась эксплуатация приобретенных в Турции машин механического разминирования. Для военнослужащих были организованы соответствующие курсы по углубленному изучению и умелому использованию военной техники, принятой на вооружение Азербайджанской армии. Сегодня же на полигоне было показано, как работает техника по разминированию в реальных условиях. Затем успешно окончившим курсы военнослужащим были вручены международные сертификаты.

Техника в скором времени будет задействована в работах по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: Эхтирам Джаби