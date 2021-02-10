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На освобожденных территориях задействуют турецкие машины разминирования

На освобожденных территориях задействуют турецкие машины разминирования Сегодня же на полигоне было показано, как работает техника по разминированию в реальных условиях
Карабах
10 февраля 2021 г. 14:06
На освобожденных территориях задействуют турецкие машины разминирования

Состоялся визит представителей СМИ в воинские части Инженерных войск Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в рамках визита была продемонстрирована принятая на вооружение Азербайджанской армии техника для механического разминирования из Турции.

С сегодняшнего дня началась эксплуатация приобретенных в Турции машин механического разминирования. Для военнослужащих были организованы соответствующие курсы по углубленному изучению и умелому использованию военной техники, принятой на вооружение Азербайджанской армии. Сегодня же на полигоне было показано, как работает техника по разминированию в реальных условиях. Затем успешно окончившим курсы военнослужащим были вручены международные сертификаты.

Техника в скором времени будет задействована в работах по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: Эхтирам Джаби

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədən alınan minatəmizləyən maşınlar azad edilən ərazilərdə fəaliyyətə başlayacaq

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