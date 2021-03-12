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На освобожденных территориях установят комендантские посты

На освобожденных территориях установят комендантские посты Эти посты предназначены для несения службы на освобожденных от оккупации территориях
Карабах
12 марта 2021 г. 14:59
На освобожденных территориях установят комендантские посты
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Сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии построенной в Сабунчинском районе Баку Н-ской воинской части Внутренних войск МВД.

Как сообщает Report, во время открытия воинской части президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев осмотрел оружие и боеприпасы, предназначенные для спецназа Внутренних войск, технику, используемую при разгоне массовых беспорядков, и комендантские посты.

Эти посты предназначены для несения службы на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Azerbaijan to set up modern commandant’s offices in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə müasir komendant postları qurulur

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