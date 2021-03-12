На освобожденных территориях установят комендантские посты

Эти посты предназначены для несения службы на освобожденных от оккупации территориях

Сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии построенной в Сабунчинском районе Баку Н-ской воинской части Внутренних войск МВД.

Как сообщает Report, во время открытия воинской части президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев осмотрел оружие и боеприпасы, предназначенные для спецназа Внутренних войск, технику, используемую при разгоне массовых беспорядков, и комендантские посты.

Эти посты предназначены для несения службы на освобожденных от оккупации территориях.