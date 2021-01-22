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На освобожденных территориях обнаружили 124 снаряда

На освобожденных территориях обнаружили 124 снаряда В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА) поступило восемь обращений из call-центра ″102″ Министерства внутренних дел по поводу обнаружения снарядов в Бейлаганском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском и Хо
Карабах
22 января 2021 г. 04:18
На освобожденных территориях обнаружили 124 снаряда

В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА) поступило восемь обращений по поводу обнаружения снарядов в Бейлаганском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском и Ходжавендском районах Азербайджана.

Как сообщили Report в АНАМА, в связи с этим специальными мобильными оперативными группами агентства совместно с сотрудниками МВД было проведено 8 оперативных и неотложных выездов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 124 неразорвавшихся боеприпаса, 7 противопехотных мин, 3 учебные противотанковые мины, 197 патронов различного калибра, 23 гильзы от артиллерийских снарядов и 2 осколка разорвавшихся снаряда.

По итогам поисковых операций было проинспектировано 13 543 669 квадратных метров (1354 га) территории, более 117 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проверены 282 постройки.

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