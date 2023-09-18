На освобожденных территориях обнаружено еще 19 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.
Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проводимых с 11 по 17 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных, 8 противотанковых мин и 34 неразорвавшихся боеприпаса.
В общей сложности 195,7 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.