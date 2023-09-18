На освобожденных территориях обнаружено еще 19 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проводимых с 11 по 17 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных, 8 противотанковых мин и 34 неразорвавшихся боеприпаса.

В общей сложности 195,7 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.