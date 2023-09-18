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На освобожденных территориях обнаружено еще 19 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 19 мин Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.
Карабах
18 сентября 2023 г. 16:23
На освобожденных территориях обнаружено еще 19 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проводимых с 11 по 17 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 11 противопехотных, 8 противотанковых мин и 34 неразорвавшихся боеприпаса.

В общей сложности 195,7 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 19 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 19 mina aşkarlanıb

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