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На освобожденных территориях имеются 2 госзаповедника и 4 заказника

На освобожденных территориях имеются 2 госзаповедника и 4 заказника На деоккупированных территориях имеется два государственных природных заповедника – Гарагёльский и Баситчайский
Карабах
28 апреля 2021 г. 11:03
На освобожденных территориях имеются 2 госзаповедника и 4 заказника

Названо количество государственных природных заповедников и государственных природных заказников на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает сотрудник Report, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов во время медиатура, организованного министерством в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы, сообщил журналистам, что в Азербайджане имеется в целом 10 охраняемых национальных парков, 10 природных заповедников и 24 природных заказника.

По словам замминистра, на деоккупированных территориях имеется два государственных природных заповедника – Гарагёльский и Баситчайский:

"Также на освобожденных от оккупации территориях имеются 4 государственных природных заказника - Лачын, Дашалты, Аразбою и Губадлы. Общая площадь их – 43 тыс. гектаров.
Самые крупные заказники на территории Лачына и Губадлы. Территориях каждого из них составляет 20 тыс. гектаров. Государственный природный заказник Аразбою 2200 гектаров, государственный природный заказник Дашалты – 450 гектаров. Государственный природный заповедник Баситчай – 107 гектаров, государственный природный заповедник Гарагёль – 240 гектаров".

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