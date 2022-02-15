На освобожденных территориях будет разработана стратегия занятости

На освобожденных от оккупации территориях будет разработана стратегия занятости.
Как сообщает Report, вопрос обсуждался на очередном заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На заседании коллегии были обсуждены отчеты центрального аппарата комитета, департаментов и подведомственных организаций по итогам 2021 года.
Были заслушаны доклады об информировании международной общественности и освещении в прессе Большого возвращения, подготовке добровольного возвращения вынужденных переселенцев, проведении пропагандистской работы, онлайн-приеме вынужденных переселенцев с учетом требований особого карантинного режима, рассмотрении их обращений, организации приемов руководителями комитета и завотделами, проведении кадровой политики в соответствии с законом “О государственной службе”.
Также был утвержден план работы коллегии на 2022 год. Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки стратегии занятости на освобожденных территориях и осуществления процесса репатриации вынужденных переселенцев.
Были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.