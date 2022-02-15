На освобожденных территориях будет разработана стратегия занятости

На освобожденных от оккупации территориях будет разработана стратегия занятости.

На освобожденных от оккупации территориях будет разработана стратегия занятости.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на очередном заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На заседании коллегии были обсуждены отчеты центрального аппарата комитета, департаментов и подведомственных организаций по итогам 2021 года.

Были заслушаны доклады об информировании международной общественности и освещении в прессе Большого возвращения, подготовке добровольного возвращения вынужденных переселенцев, проведении пропагандистской работы, онлайн-приеме вынужденных переселенцев с учетом требований особого карантинного режима, рассмотрении их обращений, организации приемов руководителями комитета и завотделами, проведении кадровой политики в соответствии с законом “О государственной службе”.

Также был утвержден план работы коллегии на 2022 год. Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки стратегии занятости на освобожденных территориях и осуществления процесса репатриации вынужденных переселенцев.

Были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.