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На освобожденных территориях будет разработана стратегия занятости

На освобожденных территориях будет разработана стратегия занятости На освобожденных от оккупации территориях будет разработана стратегия занятости.
Карабах
15 февраля 2022 г. 16:12
На освобожденных территориях будет разработана стратегия занятости

На освобожденных от оккупации территориях будет разработана стратегия занятости.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на очередном заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На заседании коллегии были обсуждены отчеты центрального аппарата комитета, департаментов и подведомственных организаций по итогам 2021 года.

Были заслушаны доклады об информировании международной общественности и освещении в прессе Большого возвращения, подготовке добровольного возвращения вынужденных переселенцев, проведении пропагандистской работы, онлайн-приеме вынужденных переселенцев с учетом требований особого карантинного режима, рассмотрении их обращений, организации приемов руководителями комитета и завотделами, проведении кадровой политики в соответствии с законом “О государственной службе”.

Также был утвержден план работы коллегии на 2022 год. Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки стратегии занятости на освобожденных территориях и осуществления процесса репатриации вынужденных переселенцев.

Были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə məşğulluq strategiyası hazırlanacaq

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