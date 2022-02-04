На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек.

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек.

Как передает Report, об этом в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе обсуждений президент Ильхам Алиев уделил особое внимание вопросу повышения международной поддержки Азербайджану в области установления судьбы лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, мест массовых захоронений, разминирования освобожденных от оккупации территорий, открытия железнодорожного и автодорожного транспортного коридора.

Глава государства отметил, что в годы Первой Карабахской войны пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после окончания Отечественной войны в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана, 165 человек получили ранения.