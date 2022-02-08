На освобожденных территориях Азербайджана построят еще пять модульных больниц

На освобожденных от оккупации территориях будут построены еще пять больниц модульного типа.

На освобожденных от оккупации территориях будут построены еще пять больниц модульного типа.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента стратегического анализа Государственного агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана Араз Насиров.

По его словам, в Шуше уже сдана в эксплуатацию больница модульного типа: "В настоящее время решаются вопросы касательно документации по строительству больниц модульного типа в Агдаме, Джебраиле, Кяльбаджаре, Зангилане и Губадлы. В каждом из этих районов в будущем будут построены большие больницы, но больницы модульного типа будут использоваться как временные".