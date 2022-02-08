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На освобожденных территориях Азербайджана построят еще пять модульных больниц

На освобожденных территориях Азербайджана построят еще пять модульных больниц На освобожденных от оккупации территориях будут построены еще пять больниц модульного типа.
Карабах
8 февраля 2022 г. 12:06
На освобожденных территориях Азербайджана построят еще пять модульных больниц

На освобожденных от оккупации территориях будут построены еще пять больниц модульного типа.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента стратегического анализа Государственного агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана Араз Насиров.

По его словам, в Шуше уже сдана в эксплуатацию больница модульного типа: "В настоящее время решаются вопросы касательно документации по строительству больниц модульного типа в Агдаме, Джебраиле, Кяльбаджаре, Зангилане и Губадлы. В каждом из этих районов в будущем будут построены большие больницы, но больницы модульного типа будут использоваться как временные".

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Версия на английском языке Five more modular hospitals to be built in Azerbaijan's liberated lands
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilən ərazilərdə daha 5 modul tipli xəstəxana tikiləcək  

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