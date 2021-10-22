На освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в рамках проводимых работ особое место отводится мероприятиям по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов инженерно-саперными подразделениями в целях обеспечения безопасного передвижения личного состава и военных транспортных средств на приграничных территориях.

В результате поисковой деятельности, осуществленной пограничниками-саперами на площади 211 гектаров вдоль азербайджано-армянской границы и на площади 77 гектаров вдоль освобожденной от оккупации азербайджано-иранской границы, было обнаружено в общей сложности 1 370 противопехотных, 1 438 противотанковых мин, 218 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 50 единиц оружия и снаряжения, 9 560 единиц боеприпасов различного калибра, взрывчатых веществ.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.