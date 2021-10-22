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На освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин

На освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.
Карабах
22 октября 2021 г. 17:06
На освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в рамках проводимых работ особое место отводится мероприятиям по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов инженерно-саперными подразделениями в целях обеспечения безопасного передвижения личного состава и военных транспортных средств на приграничных территориях.

В результате поисковой деятельности, осуществленной пограничниками-саперами на площади 211 гектаров вдоль азербайджано-армянской границы и на площади 77 гектаров вдоль освобожденной от оккупации азербайджано-иранской границы, было обнаружено в общей сложности 1 370 противопехотных, 1 438 противотанковых мин, 218 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 50 единиц оружия и снаряжения, 9 560 единиц боеприпасов различного калибра, взрывчатых веществ.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Фото2,800 mines found on Azerbaijan’s state border sections liberated from occupation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran sərhədinin azad olunan hissəsində aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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