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На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов

На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов Соответствующие центральные, местные исполнительные и другие государственные органы Азербайджанской Республики до 1 марта 2021 года должны представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения по требуемым средствам в связи с созданием
Карабах
30 января 2021 г. 09:57
На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов

Соответствующие центральные, местные исполнительные и другие государственные органы Азербайджанской Республики до 1 марта 2021 года должны представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения по требуемым средствам в связи с созданием и финансированием на освобожденных территориях соответствующих структур центральных, местных исполнительных и других государственных органов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции экономического и социального развития страны и прогнозных показателей".

Было отмечено, что соответствующие центральные, местные органы исполнительной власти и другие государственные органы должны до 1 марта 2021 года представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения о средствах, необходимых для проведения восстановительных и реконструкционных работ в период 2022-2025 годов по секторам и направлениям на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке State structures established in liberated areas
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət orqanlarının strukturları yaradılır

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