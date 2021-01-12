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На окраинах Ханкенди продолжают звучать одиночные выстрелы

На окраинах Ханкенди продолжают звучать одиночные выстрелы Одиночные выстрелы продолжают периодически звучать на окраине Ханкенди, ситуация в городе и на выездах из него спокойная.
Карабах
12 января 2021 г. 02:15
На окраинах Ханкенди продолжают звучать одиночные выстрелы

Одиночные выстрелы продолжают периодически звучать на окраине Ханкенди, ситуация в городе и на выездах из него спокойная.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, одиночные выстрелы и короткие очереди из стрелкового оружия продолжают периодически доноситься с окраин города. Очередная короткая серия выстрелов прозвучала в 01.04 по бакинскому времени. Между тем ситуация в самом Ханкенди и на выездах из города спокойная.

Отметим, что днем ранее была также слышна стрельба. Несколько жителей города открыли огонь находясь в нетрезвом состоянии. Все они были задержаны.

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