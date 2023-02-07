На международной конференции в Шуше презентовали книгу "Скрытые семена смерти"

17:22

Цель книги "Скрытые семена смерти" - донести до мира правду о минах, установленных на территории Азербайджана армянами.

Об этом заявил главный редактор журнала IRS и руководитель одноименного издательского дома Муса Марджанлы во время мероприятия, организованного в Шуше совместно Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

По его словам, за последние 10 лет в издательстве IRS издано более 20 книг, четыре из которых напрямую касаются Карабаха.

"Мы вместе с иностранными журналистами из 6 стран посетили все освобожденные от оккупации территории. При посещении деоккупированных территорий мы убедились в том, что армяне не только захватили эти земли и разрушили все имеющееся здесь, но и "посеяли" здесь "семена смерти" - мины. Те "семена", от которых сегодня здесь погибают люди", - рассказал М Марджанлы.

"Иностранные журналисты, ставшие свидетелями этого, решили распространить правду об увиденном за пределами Азербайджана. Так родилась книга "Скрытые семена смерти", - отметил главный редактор.

M.Марджанлы отметил, что книга издана на трех языках :азербайджанском, русском и английском.