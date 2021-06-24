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На границе с Арменией открылась еще одна воинская часть 

На границе с Арменией открылась еще одна воинская часть  На территории Губадлинского района Азербайджана сдан в эксплуатацию новый комплекс войсковой части Государственной пограничной службы (ГПС).
Карабах
24 июня 2021 г. 13:36
На границе с Арменией открылась еще одна воинская часть 
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На территории Губадлинского района Азербайджана сдан в эксплуатацию новый комплекс войсковой части Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщили Report в пресс-центре Службы, выступивший на церемонии открытия начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с началом служебно-боевой деятельности в очередной воинской части на освобожденных территориях.

После церемонии открытия состоялся смотр штаба воинской части, служебные и административные помещения, казармы, столовая, прачечная, продовольственный, вещевой и оружейный склады, боевая техника и боеприпасы.

В заключение состоялся совместный обед с личным составом, сделаны фотографии на память.

После мероприятия состоялось служебное совещание с участием руководящего состава отдельной пограничной дивизии "Губадлы", были заслушаны доклады.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanla sərhəddə daha bir hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb

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