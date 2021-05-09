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На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Азад Алекперов
Карабах
9 мая 2021 г. 14:30
На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

После восстановления территориальной целостности нашей страны в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях продолжаются комплексные мероприятия для создания необходимой инфраструктуры пограничной охраны с целью улучшения служебной деятельности военнослужащих.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 9 мая на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Азад Алекперов, который передал личному составу поздравления начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В выступлении было отмечено, что данное мероприятие особо значимо, т.к проходит в преддверии 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева –основателя национальной государственности.

Было отмечено, что дата 9 мая также знаменательна тем, что в этот день почитается память сотен тысяч сынов Азербайджана, мужественно сражавшихся на полях сражений во Второй мировой войне и победивших фашизм.

После перерезания ленты, символизирующей открытие новой воинской части, участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в воинской части для организации службы.

В завершении мероприятия были награждены отличившиеся военнослужащие.

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Версия на английском языке ФотоAnother military unit comissioned on border with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanla sərhəddə daha bir hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb

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