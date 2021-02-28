На французском онлайн-ресурсе опубликован материал, посвященный Зангилану

Автор материала Себастьян Буссуа, доктор политических наук и исследователь Ближнего Востока, называет этот город будущим стратегическим узлом Шелкового пути.

На французском онлайн-ресурсе Аtlantico.fr опубликован материал, посвященный Зангилану.

Автор материала Себастьян Буссуа, доктор политических наук и исследователь Ближнего Востока, называет этот город будущим стратегическим узлом Шелкового пути.

Как передает Report, по словам посетившего регион Буссуа, ввиду значительной удаленности Зангилана от Баку, дорогу к этому городу можно считать самой протяженной в Азербайджане.

"Более 350 километров с востока на юго-запад отделяет столицу Азербайджана от одного из самых отдаленных городов Карабаха - Зангилана.

Город был освобожден от армянских сил, которые оккупировали регион 27 лет назад, 20 октября 2020 года в результате ожесточенных боевых действий. Эти исконные азербайджанскими земли были оккупированы армянскими националистами вскоре после распада СССР с целью воплощения проекта "Великая Армения". Однако эти территории уже перешли под контроль Азербайджана.

Хотя международное право и четыре резолюции ООН всегда были на стороне Азербайджана, ни один из этих документов не был исполнен с 1993 года. На протяжении 30 лет сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены ставить крест на своей прежней жизни", - говорится в материале.