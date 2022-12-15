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На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
15 декабря 2022 г. 20:55
На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз созданы условия для движения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Сотрудник Report, находящийся на территории, где проходит акция, сообщил, что транспортные средства продолжают беспрепятственно двигаться по дороге.

Это еще раз доказывает, что, несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей.

Участники акции в очередной раз создали условия для свободного передвижения принадлежащего миротворцам автомобиля обеспечения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda növbəti dəfə sülhməramlılara məxsus avtomobillərin hərəkətinə şərait yaradılıb

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