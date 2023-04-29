На дороге Лачын-Ханкенди демонтируются палатки и шатры

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходила акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, проводятся работы по демонтажу палаток и шатров.

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходила акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, проводятся работы по демонтажу палаток и шатров.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Отметим, что вчера с 18:00 азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди, которая продолжалась 138 дней.

В настоящее время военнослужащие Внутренних войск МВД Азербайджана и сотрудники полиции продолжают контролировать дорогу Лачын-Ханкенди.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.