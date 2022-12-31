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На дороге Ханкенди-Лачын вновь созданы условия для проезда автомобилей снабжения российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын вновь созданы условия для проезда автомобилей снабжения российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
31 декабря 2022 г. 10:01
На дороге Ханкенди-Лачын вновь созданы условия для проезда автомобилей снабжения российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 20 дней.

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Версия на английском языке ФотоTwo more vehicles of Russian peacekeepers pass unhindered through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlıların 2 təminat avtomobilinin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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