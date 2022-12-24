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На дороге Ханкенди-Лачын в течение дня созданы условия для проезда 26 автомобилей миротворцев и МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в течение дня созданы условия для проезда 26 автомобилей миротворцев и МККК На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для движения еще 3 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
24 декабря 2022 г. 17:19
На дороге Ханкенди-Лачын в течение дня созданы условия для проезда 26 автомобилей миротворцев и МККК

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для движения еще трех автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, в течение дня обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств.

Так, из Лачына в направлении Ханкенди проехали 3 автомобиля снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Таким образом, общее количество беспрепятственно движущихся автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного креста (МККК), в течение дня достигло 26.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.

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Версия на английском языке ФотоConditions for passage of 26 peacekeepers' vehicles created on Khankandi-Lachin road - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün ərzində Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların və BQXK-nın 26 avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - VİDEO

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