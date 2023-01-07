О нас

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей МККК В очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
7 января 2023 г. 08:49
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей МККК

В очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места событий, в целом четыре автомобиля беспрепятственно проехали в направлении Лачына.

В транспортных средствах находились также армянские семьи, включая женщин и детей.

Это вновь демонстрирует, что не создается никаких препятствий для передвижения автомобилей в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 27-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоICRC vehicles pass freely through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın avtomobilləri Xankəndindən Laçın istiqamətinə növbəti dəfə maneəsiz hərəkət edib

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
1 января 2023 г. 09:30
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi