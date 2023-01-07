На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей МККК

В очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.

В очередной раз созданы условия для проезда автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) по дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места событий, в целом четыре автомобиля беспрепятственно проехали в направлении Лачына.

В транспортных средствах находились также армянские семьи, включая женщин и детей.

Это вновь демонстрирует, что не создается никаких препятствий для передвижения автомобилей в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 27-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.