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На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
18 декабря 2022 г. 12:57
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на территории проведения акции сотрудник Report, сообщил, что транспортные средства передвигаются беспрепятственно.

Были созданы условия для беспрепятственного проезда еще более 10 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, в направлении из Шуши в Лачын. Это еще раз показывает, что акция никак не препятствует движению автомобилей гуманитарного назначения.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже шестой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Movement of Russian peacekeepers' cars again ensured on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobillərinin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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