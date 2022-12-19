По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.

Об этом с места событий передает сотрудник Report.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже восьмой день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.