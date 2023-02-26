На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида

На дороге Ханкенди-Лачын на территории проведения акции установлены памятные плакаты, посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На дороге Ханкенди-Лачын на территории проведения акции установлены памятные плакаты, посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, на них написаны лозунги на русском и английском языках ”Справедливость для Ходжалы“.

Также участники акции скандируют лозунги “Справедливость для Ходжалы”, “Не забывай Ходжалинский геноцид”, “Ходжалинский геноцид - трагедия ХХ века” на азербайджанском, русском и английском языках.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 77 дней.

