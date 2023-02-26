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На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида

На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида На дороге Ханкенди-Лачын на территории проведения акции установлены памятные плакаты, посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Карабах
26 февраля 2023 г. 11:22
На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида

На дороге Ханкенди-Лачын на территории проведения акции установлены памятные плакаты, посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, на них написаны лозунги на русском и английском языках ”Справедливость для Ходжалы“.

Также участники акции скандируют лозунги “Справедливость для Ходжалы”, “Не забывай Ходжалинский геноцид”, “Ходжалинский геноцид - трагедия ХХ века” на азербайджанском, русском и английском языках.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 77 дней.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı lövhələr quraşdırılıb

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