На дороге Ханкенди-Лачын установлены плакаты в честь годовщины Ходжалинского геноцида

На дороге Ханкенди-Лачын на территории проведения акции установлены памятные плакаты, посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, на них написаны лозунги на русском и английском языках ”Справедливость для Ходжалы“.
Также участники акции скандируют лозунги “Справедливость для Ходжалы”, “Не забывай Ходжалинский геноцид”, “Ходжалинский геноцид - трагедия ХХ века” на азербайджанском, русском и английском языках.
Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 77 дней.