Обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын еще трех автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 автомобилей Международного комитета Красного Креста и 1 автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще трех автомобилей Международного комитета Красного Креста и одного автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства беспрепятственно проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.