О нас

Обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын еще трех автомобилей МККК

Обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын еще трех автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 автомобилей Международного комитета Красного Креста и 1 автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.
Карабах
28 декабря 2022 г. 14:19
Обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын еще трех автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще трех автомобилей Международного комитета Красного Креста и одного автомобиля, принадлежащего российским миротворцам.

Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства беспрепятственно проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоConditions created for passage of three more ICRC vehicles through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nin 3 avtomobilinin Laçın istiqamətindən Xankəndinə keçidinə şərait yaradılıb

Самое важное

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi