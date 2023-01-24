На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще девять автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще девяти автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства (автокран марки «КамАЗ» и 8 грузовых автомобилей) беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, сегодня количество автомобилей, принадлежащих российским миротворцам, которые беспрепятственно передвигались по дороге Ханкенди-Лачин, достигло 12.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 44-й день.

10:44

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще трех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 44-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.