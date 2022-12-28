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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще трех автомобилей и одной машины скорой помощи миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще трех автомобилей и одной машины скорой помощи миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 легковых автомобилей и 1 автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащих российским миротворцам.
Карабах
28 декабря 2022 г. 11:23
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще трех автомобилей и одной машины скорой помощи миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 легковых автомобилей и 1 автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.

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Версия на английском языке ФотоMovement of 3 passenger cars, 1 military ambulance of Russian peacekeepers ensured on Khankandi-Lachin road - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sülhməramlılarının 3 minik və 1 hərbi təcili tibbi yardım avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - VİDEO

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