На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще трех автомобилей и одной машины скорой помощи миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 легковых автомобилей и 1 автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 легковых автомобилей и 1 автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.