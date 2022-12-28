На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще трех автомобилей и одной машины скорой помощи миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда еще 3 легковых автомобилей и 1 автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащих российским миротворцам.
Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.
Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.
Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.