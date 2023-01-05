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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще одного автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще одного автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда еще одного автомобиля снабжения российских миротворцев.
Карабах
5 января 2023 г. 10:17
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще одного автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, созданы условия для проезда еще одного автомобиля снабжения российских миротворцев.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортного средства из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 25-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Eight more vehicles of peacekeepers move unimpededly on Khankandi-Lachin road - UPDATED
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha səkkiz avtomobilinin hərəkətinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB

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