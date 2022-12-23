На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для передвижения 25 автомобилей миротворцев

На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения еще двух автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения еще двух автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на территории проведения акции сотрудник Report сообщил, что были созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, в направлении из Ханкенди в Лачын. Это еще раз показывает, что акция никак не препятствует движению автомобилей гуманитарного назначения.

В настоящее время акция продолжается.

В течение дня были созданы условия для беспрепятственного проезда 25 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 12-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.