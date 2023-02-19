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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 10 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 10 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российского миротворчес
Карабах
19 февраля 2023 г. 10:23
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 10 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда еще восьми автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает с места проведения акции сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

В целом по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 10 автомобилей российских миротворцев.

09:57

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает с места проведения акции сотрудник Report, грузовики миротворцев продолжили движение из Ханкенди в направлении Лачына.

Это в лишний раз показывает, что участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Демонстрация продолжается уже 70 дней.

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