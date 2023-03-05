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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 15 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 15 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда четырех автомобилей российского миротвор
Карабах
5 марта 2023 г. 10:14
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 15 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще 11 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один легковой и 10 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Таким образом, число автомобилей российских миротворцев, проехавших по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 15.

09:48

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда четырех автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, 2 легковых и 2 грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Демонстранты не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 84 дня.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 15 avtomobili maneəsiz hərəkət edib - YENİLƏNİB

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