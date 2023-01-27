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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 7 автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 7 автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК)
Карабах
27 января 2023 г. 11:10
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 7 автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, по направлению из Ханкенди в Лачын проехали 6 легковых и 1 грузовой автомобиль МККК.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 47-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles move freely on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-yə məxsus 7 avtomobilin hərəkətinə şərait yaradılıb

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