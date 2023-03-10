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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственнго проезда автомобиля РМК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственнго проезда автомобиля РМК На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российского миротворчес
Карабах
10 марта 2023 г. 08:39
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственнго проезда автомобиля РМК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда одного автомобиля российского миротворческого контингента(РМК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Протесты продолжаются 89 дней.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 1 avtomobilinin hərəkət etməsinə şərait yaradılıb

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