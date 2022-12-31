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На дороге Ханкенди-Лачын проходит праздничный концерт

На дороге Ханкенди-Лачын проходит праздничный концерт На дороге Ханкенди-Лачын проходит праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира.
Карабах
31 декабря 2022 г. 21:49
На дороге Ханкенди-Лачын проходит праздничный концерт

На дороге Ханкенди-Лачын проходит праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на указанной дороге, для поддержки экоактивистов и волонтеров на место прибыли музыканты и диджеи. Они исполняют национальные и патриотические песни.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын 20-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Həmrəylik Günü münasibətilə bayram konserti keçirilir

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