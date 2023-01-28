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На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают положить конец экотеррору

На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают положить конец экотеррору Несмотря на морозную погоду, продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
28 января 2023 г. 16:05
На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают положить конец экотеррору

Несмотря на морозную погоду, продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, демонстранты требуют положить конец экотеррору на азербайджанской территории.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В настоящее время нет никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается 48 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQırx səkkiz günlük dirəniş - Xankəndi-Laçın yolundakı aksiyanın tələbləri dəyişməzdir

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